اندلاع حريق بمزرعة للحنطة في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة كركوك، يوم الخميس، بأن حريقاً اندلع في أرض زراعية خاصة بحقول الحنطة جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "تماساً كهربائياً تسبب باحتراق مساحات زراعية لمحصول الحنطة في قرية سليمان الداوود التابعة لناحية الرياض (45 كم جنوب غربي كركوك)".

ولفت المصدر إلى أن "الحريق تسبب بأضرار لمساحات كبيرة من الحنطة، لكن تمت السيطرة عليه من قبل الدفاع المدني والأهالي".

وأضاف المصدر أن "سرعة تدخل فرق الدفاع المدني، ساهم بعدم امتداد الحريق وتوسعه"، مبيناً أن "هذا ثالث حريق يسجل منذ انطلاق حصاد الحبوب في كركوك".