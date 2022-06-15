حريقان احدهما بفندق والآخر في مستشفى بالنجف وذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأربعاء، باندلاع حريقين احدهما بفندق والآخر في مستشفى بمحافظتي النجف وذي قار.

وابلغ المصدران وكالة شفق نيوز، أن "حريقاً اندلع بفندق قصر العرب وسط محافظة النجف، فيما أخلت فرق الدفاع المدني الفندق من النزلاء وباشرت بعملية الاطفاء وبمشاركة اكثر من فريق".

ولفتا الى أن "المعلومات الاولية تشير لانفجار احدى اجهزة التبريد بسبب تماس كهربائي أدى الى اندلاع الحريق".

وفي محافظة ذي قار، اشار المصدران الى ان "فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد حادث حريق نشب بالمساحة الخارجية من مستشفى الاصلاح في ذي قار".