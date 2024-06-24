اندلاع حريق بعدد من محال السنك وسط بغداد

شفق نيوز/ اندلع حريق صباح الاثنين، بعدد من المحال والمخازن التجارية في منطقة السنك - أحد أهم المراكز التجارية - في العاصمة بغداد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "فرق الدفاع المدني تكافح الآن حادث الحريق الذي اندلع داخل مخازن تجارية في منطقة السنك"، دون مزيد من التفاصيل.

وكشفت وزارة الداخلية، أمس الأحد، عن اندلاع أكثر من 5500 حريق خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي في عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت انخفاضاً بإحصائية الحرائق مقارنة بالعام الماضي.