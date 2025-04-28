اندلاع حريق بصهريج للنفط شرقي الموصل (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة نينوى، مساء اليوم الاثنين، باندلاع حريق كبير داخل مرأب للسيارات في منطقة الصناعة بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق نجم عن صهريج محمل بالنفط كان متوقفاً داخل المرأب، مما تسبب بانتشار النيران في عدد من المركبات المجاورة.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني توجهت على الفور إلى موقع الحادث، وتعمل حالياً على تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريقوحجمالأضرار.

وأشار المصدر إلى أن الدفاع المدني في نينوى طالب بإخلاء المركبات المدنية من قبل أصحابها في ساحة البيع المباشر بالجانب الأيسر للموصل تحسباً من توسع رقعة النيران.