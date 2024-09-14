اندلاع حريق بسوق شعبية ورفع قنابل مدفونة قرب محطة لغسل السيارات في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الدفاع المدني، يوم السبت، باندلاع حريق في سوق شعبية بمدينة الكاظمية في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة حادث حريق اندلع بعدد من جنابر الباعة المتجولين ضمن مدينة الكاظمية شمالي بغداد.

في غضون ذلك قال مصدر أمني آخر، إن قوة امنية تمكنت من رفع قنابل يدوية هجومية كانت مدفونة بالقرب من محطة لغسيل السيارات ضمن منطقة حي اور شرقي بغداد.

وأضاف المصدر أنه تم استدعاء صقر بغداد الذي بدوره طوق المكان ورفع القنابل بنجاح دون اصابات تذكر.