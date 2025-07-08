اندلاع حريق كبير بسوق "البالة" في مدينة الكاظمية

شفق نيوز - بغداد

اندلع حريق كبير في سوق الملابس المستعملة الشعبي ما يُعرف محلياً بـ"البالة" بمدينة الكاظمية في بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لشهود عيان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن أكثر من فرقة اطفاء هرعت الى مكان الحادث للسيطرة على الحريق.

وتُعد سوق "البالة" في الكاظمية التي تضم مئات المحال التجارية من أشهر أسواق بيع الملابس المستعملة في بغداد حيث يقصده الآلاف يوميا من داخل وخارج العاصمة العراقية.

ويشهد العراق حوادث حرائق كثيرة خاصة في فصل الصيف تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية الناجمة عنها سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح في بعض الحالات.

وتُعزى معظم تلك الحرائق الى التماس الكهربائي بسبب فوضى خطوط السحب من المولدات الاهلية، والأسلاك المتهالكة والقديمة من منظومة شبكة الكهرباء الوطنية اضافة الى استخدام مواد في التأسيس والبناء سريعة الاشتعال مثل "السندويج بنل".