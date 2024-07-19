اندلاع حريق ببساتين جنوب غربي ديالى (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، باندلاع حريق في منطقة العيط جنوب غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حريقاً اندلع ببساتين قرية العيط عند أطراف منطقة عرب جبار بناحية خان بني جنوب غربي ديالى بسبب تماس كهربائي أدى لسقوط أحد أسلاك الكهرباء".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث وباشرت بإخماد الحريق ومنع توسعه للبساتين الأخرى"، لافتاً إلى عدم تسجيل خسائر بشرية.

وكانت بساتين العيط قد شهدت الأسبوع الماضي أحداثاً دامية نتيجة معركة بين القوات الأمنية وعناصر من داعش انتهت عند مقتل وإصابة 12 عنصراً أمنياً ومقتل إرهابيين اثنين أحدهما قيادي بالتنظيم.