اندلاع حريقين داخل كرفان للعتبة الحسينية والأمن الوطني في كربلاء

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الأربعاء، إخماد حريقين اندلع الأول في كرفان تابع للعتبة الحسينية، والثاني بكمية نفايات قرب بناية الأمن الوطني في محافظة كربلاء.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرقها وبغضون دقائق سيطرت على حادث حريق اندلع داخل كرفان بمساحة 2×6 متر مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال متخذ كـكرفان إدارة تابعة إلى العتبة الحسينية قرب الضريح المقدس في مركز المدينة القديمة في محافظه كربلاء المقدسة".

وأوضحت أن "الفرق طوقت وعزلت النيران بعد أن أخلت المنطقة من الزائرين وأنهت الحادث دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية"، لافتة إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة عطب كهربائي في جهاز التكييف (السبلت) مما أشعل الحريق بادئ الأمر داخل الكرفان.

في شأن متصل، أبلغ مصدر في مديرية الدفاع المدني، وكالة شفق نيوز، إخماد فرق الإطفاء حادث حريق اندلع في بادئ الأمر بكمية من النفايات ليتطور ويلتهم عجلتين صالون بالقرب من بناية الأمن الوطني في كربلاء، دون إصابات تذكر".