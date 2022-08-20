اندلاع النيران في صهريج محمل بالنفط الخام بالموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة نينوى يوم السبت، باندلاع النيران في شاحنة بالموصل.

وأبلغ المصدر؛ أن صهريجا محملا بالنفط الخام اندلعت فيه النيران في منطقة كوكجلي بالجانب الأيسر من الموصل.

واضاف المصدر؛ ان فرق الدفاع المدني توجهت الى موقع الحادث وباشرت باخماد النيران.

وفي الاثناء؛ بين مصدر في الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز؛ ان سبب اندلاع الحريق في الصهريج كان الإهمال أثناء تفريغ المنتوج النفطي.

وأشار الى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق الذي اندلع بعجلة حوضية محملة بمادة البنزين متوقفة داخل حقل للدواجن في منطقة كوكجلي شرق مدينة الموصل.