انخفض لسبعة ملايين متر مكعب.. العراق يواصل مفاوضاته مع إيران لاستعادة الغاز

شفق نيوز/ أكد عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية وليد السهلاوي، يوم الأربعاء، وجود تنسيق عالٍ مع الجانب الإيراني من أجل عودة ضخ الغاز لما كان عليه وتلافي مشكلة تجهيز الطاقة الكهربائية، مبينا انخفاض تجهيز الغاز الإيراني من 45 مليون متر مكعب إلى 7 ملايين فقط.

وقال السهلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مفاوضات وحوارات مستمرة مع الجانب الإيراني تتعلق بإعادة استئناف ضخ الغاز بصورة طبيعية، وأن إيران مستمرة بتصدير الغاز لكن ليس بالمستوى المطلوب كما معمول به وحسب الاتفاق".

ولفت إلى أن "انخفاض كمية الغاز الإيراني تسبب بإطفاء الكثير من المحطات الكهربائية في إنتاج الوسط والجنوب وخسارة المنظومة الكهربائية لقرابة 6000 ميغاواط".

وأضاف السهلاني، أن "الغاز المورد من إيران كان يصل إلى 45 مليون متر مكعب، إنما الواصل حاليا قرابة 7 ملايين متر مكعب"، مؤكداً أن "هذه الكمية تشغل قرابة ألف ميغاواط، وأن أغلب المحطات الغازية تعتمد على الغاز الإيراني وتوقف ضخ الغاز وانخفاضه تسبب تدهور الطاقة الكهربائية في البلاد".

وأشار إلى أن "هناك حوارات وتنسيق عالٍ بين وزارة الكهرباء والجانب الإيراني لإكمال الإجراءات وأعمال الصيانة كافة في أنبوب الغاز في الأراضي الإيرانية لإعادة استئناف ضخ الغاز مرة أخرى".

وكان مصدر حكومي، قد كشف يوم الجمعة 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أن إيران باشرت بضخ الغاز تدريجياً إلى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في وسط العراق، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة لخطوط نقل الغاز.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الأيام المقبلة ستشهد تحسن واقع تجهيز التيار الكهربائي في مناطق الوسط ولاسيما محافظات بغداد وواسط وديالى وأجزاء من الانبار ومدن اخرى.

في حين وصف عضو مجلس محافظة واسط حبيب البدري، يوم الخميس 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، واقع الطاقة الكهربائية في المحافظة بأنه "سيء للغاية"، مشيراً إلى تحرك قضائي ضد وزارة الكهرباء من جانبي الحكومتين التنفيذ والتشريعية بالمحافظة.

ومع انحسار إمدادات الغاز المورد من إيران وتذبذب خطوط الكهرباء الإيرانية المجهزة لمحافظة ديالى، وتراجع ساعات التجهيز إلى مستويات كبيرة، تشهد المناطق الصناعية ومفاصل الحياة الأخرى حالة من الشلل.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت، يوم الأحد الـ24 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، توقف إمدادات الغاز المورد الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوما عن بغداد والمحافظات الوسطى والفرات الأوسط مما تسبب بفقدان منظومة الكهرباء الوطنية 5500 ميغاواط.