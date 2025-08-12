انخفاض نسبة الأملاح.. البصرة تستعيد مستويات المياه بمشروع البدعة

شفق نيوز- البصرة

أعلنت مديرية ماء البصرة، يوم الثلاثاء، عن استعادة مستويات المياه في مشروع البدعة إلى وضعها الطبيعي، ما أدى لانخفاض نسبة الاملاح فيها.

وقال مدير ماء البصرة نزار اللعيبي لوكالة شفق نيوز: "تمت إعادة تشغيل عملية المراشنة بعد العارض الذي حدث مؤخراً، وبذلك أعيدت الأمور وفق الجداول الجديدة التي وضعت مؤخراً، مع العمل بنظام يوم بيوم لأغلب مناطق المحافظة لتقليل فترات التعرض للمياه المالحة وتوفير المياه العذبة تحت متابعة مباشرة من المحافظ".

وأضاف أن "الفحوصات التي جرت في قضاء شط العرب يوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة، أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في تراكيز الأملاح، حيث بلغت نسبة الأملاح في القناة الإروائية التي تغذت من قناة السويب حوالي 5300، مقارنة مع نسبة 12500 في كتيبان خلال الفترة السابقة".

وأكد نزار أن "هذا الانخفاض بنسبة الأملاح سيسهم في تحسين جودة المياه ويعود بالنفع على سكان القضاء، بالإضافة إلى مناطق أبو الخصيب والفاو".