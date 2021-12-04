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انخفاض مياه الفرات يفاقم الازمات في قرى غربي العراق.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-04T11:43:29+0000
انخفاض مياه الفرات يفاقم الازمات في قرى غربي العراق.. صور

شفق نيوز/ يعد الواقع الخدمي في قضاء "عنه" غربي محافظة الأنبار (غربي العراق)، جيداً مقارنة بواقع باقي الاقضية الغربية من المحافظة، كما يراه مسؤول محلي.

وقال قائممقام قضاء "عنه" سعد الفياض، لوكالة شفق نيوز، إن أبرز ما يعانيه سكان القضاء هي مشكلة الكهرباء، بالإضافة إلى عدم توفر مجمعات المياه الصالحة للشرب في القرى الغربية، موضحاً أن دراسات كاملة أجريت على شبكة مياه الصرف الصحي المتهالكة في الحي السكني وسط القضاء، لكن لم نتمكن من المباشرة بها، بسبب حجم التكلفة المطلوبة لانشائها.

وأكد الفياض، "اننا نسعى من خلال المبالغ المخصصة للقضاء، على تأهيل ما تم تدميره من البنى التحتية، أثناء الحرب ضد تنظيم داعش".

وأضاف: "نحن بحاجة الى انشاء مجمعات ماء صغيرة في القرى الغربية، كون سكان تلك المناطق لا تتوفر لديهم مياه صالحة للشرب"، مشيراً إلى أنهم "يعتمدون على الخزانات ومياه الفرات، لسد حاجتهم".

واشار إلى أن "أكبر المشاكل التي يعاني منها قضاء عنه، هي مشكلة الطاقة الكهربائية التي اصبحت مشكلة عامة يعاني منها عموم البلاد، لكن الخلل الرئيسي لدينا في عنه، هو تهالك محطات توليد الطاقة".

وأكد "نحن بحاجة ماسة الى صيانتها، كما يجب صيانة محطة سد حديثة والديزلات، التي تعتمد عليها عموم المناطق الغربية في الانبار".

واردف، أن "ما فاقم أزمة الكهرباء في عنه وباقي المناطق الغربية، هو انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، حيث أن محطات توليد سد حديثه، تعتمد كلياً على المياه، ونأمل دخول محطة عكاز الكهربائية إلى الخدمة، مما سيساعد على تغطية حاجة الاقضية الغربية من الطاقة الكهربائية".

 

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