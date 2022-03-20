انخفاض مناسيب نهر خريسان يهدد أكبر حوض زراعي في خاصرة بعقوبة بـ"الهلاك"

شفق نيوز/ حذر قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي، يوم الاحد، من هلاك اكبر حوض زراعي في خاصرة المدينة ومن موجة جفاف وخيمة تضرب عشرات القرى الزراعية بسبب انخفاض مناسيب وإمدادات نهر خريسان.

وقال الحيالي لوكالة شفق نيوز، ان "انخفاض مناسيب نهر خريسان الذي يعد شريان بعقوبة، كارثة بشرية وزراعية تهدد بهلاك نحو 30 ألف دونم من البساتين والأراضي الزراعية في حوض الوقف الممتد من اطراف ناحية العبارة التابعة لقضاء بعقوبة وصولا الى اطراف ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة".

واشار الى انه "رغم خطة الطوارئ الاروائية التي نفذتها وزارة الموارد المائية بتعزيز نهر خريسان وارضاعه من نهر الخالص لتعويض انعدام الإيرادات المائية من نهر ديالى وبحيرة حمرين، الا ان مياه النهر متذبذبة بين الحين والآخر بسبب الاستخدامات الكبيرة والتوسع السكاني في عموم المناطق التي ترتوي من نهر خريسان".

ودعا الى "معالجات عاجلة وخطط فاعلة لتأمين مياه الشرب لتجاوز الصيف القادم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من البساتين المثمرة في تخوم بعقوبة وتوابعها وعبور الازمة المائية الخانقة المقبلة مع قرب حلول الموسم الصيفي".

وحذر الحيالي من "صيفٍ قاسٍ إذا لم يتم تعزيز نهر خريسان، كما أننا نحتاج إلى مشروع تعزيز اخر لنهر خريسان من اسفل الخالص من جهة العثمانية لتغذية مناطق بهرز والتحرير أو توسيع المشروع الحالي الذي عزز خريسان بطاقة انتاجية اكبر".

وأطلقت وزارة الموارد المائية وبمساعدة محافظة ديالى خطة لتأمين مياه الشرب لأكثر من 450 ألف نسمة في قضاء بعقوبة وضواحيه، بسبب انحسار مياه نهر خريسان المغذي لمحطات تصفية المياه.

وأكدت الموارد المائية في ديالى آنذاك إن شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود وبإشراف الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل/ مديرية الموارد المائية في ديالى، بدأت بأعمال مشروع تنفيذ محطة ضخ تعزيز نهر خريسان الذي يشمل إنشاء ثلاث مضخات افقية مترية فضلا عن مد خط ناقل مزدوج بقطر 1م انبوب دكتايل وبمسافة 6800 م ابتداء من قناة اسفل الخالص الاروائية التي تتغذى من نهر دجلة وإلى نهر خريسان، الذي يغذي مشاريع المياه في مدينة بعقوبة ومحيطها.