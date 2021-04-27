انخفاض مناسيب "سد الوند" يدخل خانقين في أزمة عطش خانقة

شفق نيوز/ شكا سكان قضاء خانقين في ديالى، يوم الثلاثاء، من تفاقم أزمة ماء الشرب في القضاء بسبب انخفاض إيرادات الماء الخام والتجاوزات على نهر الوند.

وقال عدد من اهالي خانقين لوكالة شفق نيوز، ان التجهيز بماء الشرب انخفض بنسبة تتراوح من 70 الى 90% حاليا وتوقفت غالبية محطات تصفية الماء في عموم مناطق القضاء.

بدوره عزا مدير ماء خانقين حسن اغا جان، اسباب الازمة الى قلة إيرادات الماء الخام وانخفاض مناسيب سد الوند وأعمال الصيانة من قبل مديرية الموارد المائية.

وأوضح اغا جان لوكالة شفق نيوز؛ ان معدل تجهيز ماء الشرب في خانقين خلال الفترات الماضية تراوح بين 50 الى 60% فيما انخفض معدل التجهيز خلال الايام الاخيرة الى اعلى من هذه المعدلات بسبب شح الماء الخام وتوقف محطات التصفية.

وتعاني ديالى من تفاقم ازمة ماء الشرب خلال الصيف الحالي لانعدام الايرادات المائية ونفاذ الخزين المائي في بحيرة حمرين وانحسار مناسيب جميع الانهر والجداول المغذية لمحطات مياه الشرب.