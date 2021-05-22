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انخفاض مناسيب المياه.. خطط لإسعاف أكثر محافظة عراقية تأثراً بالأزمة

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-22T10:14:02+0000
انخفاض مناسيب المياه.. خطط لإسعاف أكثر محافظة عراقية تأثراً بالأزمة

شفق نيوز/ أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم السبت، أن ديالى المحافظة الأكثر تأثراً وتضرراً من أزمة المياه، فيما كشفت عن خطط لإسعافها بالمياه الجوفية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي راضي ثامر، لوكالة شفق نيوز، إن "ديالى تعد الأكثر تضرراً وتأثراً من أزمة المياه جراء قلة إيرادات المياه من دول المنبع وضعف الغطاء الثلجي وانحباس الأمطار، ما انعكس سلبا على أغلب مناطق المحافظة".

وأشار ثامر، إلى أن وزارة الموارد المائية، تخطط لـ"إسعاف ديالى بالمياه الجوفية، وحفر آبار في المناطق البعيدة عن الأنهر والجداول والتي يصعب وصول المياه السطحية إليها لتأمين ماء الشرب والأغراض الزراعية الضرورية"، لافتا إلى "حفر عشرات الآبار من قبل الوزارة في مناطق عدة من ديالى".

ورهن خطط حفر الآبار وفق "محددات وقوانين نافذة تمنع الاستغلال الجائر للمياه الجوفية، باعتبارها خزين مائي استراتيجي للأجيال القادمة، يستخدم في الظروف الطارئة والأزمات المحتملة".

وتشهد ديالى أزمة خانقة بالمياه بعد فقدانها لأكثر من 70% من ايرادات المياه في بحيرة حمرين وانخفاض مناسيب نهر ديالى وانعدام السيول الإيرانية والأمطار خلال الموسم الشتوي.

وتسببت الازمة المائية، بنقص كبير في ماء الشرب وتوقف الكثير من المحطات، بسبب نقص المياه خاصة في بعقوبة وأطرافها.

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