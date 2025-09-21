انخفاض معدلات الطلاق مقابل عقود الزواج في العراق خلال شهر

شفق نيوز- بغداد

كشفت إحصائية رسمية، يوم الأحد، عن تسجيل 16,654 عقد زواج مقابل 6,214 حالة طلاق في عموم محاكم استئناف العراق خلال شهر أ آب 2025، مما يشير إلى أن عدد عقود الزواج فاق حالات الطلاق بنسبة تقارب 2.7 مرة.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن محاكم الاستئناف في العراق، والتي تغطي الفترة الشهرية المنتهية في آب 2025، سجلت محكمة استئناف نينوى أعلى عدد لعقود الزواج بواقع 3,092 عقد، تليها رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة بـ 2,029 عقد، ثم محكمة استئناف بغداد / الكرخ بـ 1,938 عقد. على صعيد آخر، سجلت محكمة استئناف بغداد / الكرخ أعلى عدد لحالات الطلاق بـ 1,225 حالة، تليها محكمة استئناف بغداد / الرصافة بـ 1,139 حالة، ثم محكمة استئناف البصرة بـ 636 حالة.

وأظهرت الإحصائية تفاوتًا كبيرًا في النسب بين المحافظات، فبينما سجلت بعض المحافظات أعدادًا متقاربة نسبيًا بين الزواج والطلاق، أظهرت أخرى فجوة كبيرة.

وجاءت أعداد العقود والطلاق في المحافظات على النحو التالي:

نينوى: 3092 (زواج) - 543 (طلاق)

ديالى: 780 (زواج) - 274 (طلاق)

بابل: 592 (زواج) - 189 (طلاق)

النجف: 468 (زواج) - 158 (طلاق)

كركوك: 1234 (زواج) - 247 (طلاق)

ذي قار: 657 (زواج) - 244 (طلاق)

الأنبار: 1615 (زواج) - 416 (طلاق)

واسط: 317 (زواج) - 137 (طلاق)

صلاح الدين: 1337 (زواج) - 225 (طلاق)

المثنى: 293 (زواج) - 102 (طلاق)

ميسان: 388 (زواج) - 202 (طلاق)

كربلاء: 438 (زواج) - 258 (طلاق)

القادسية: 300 (زواج) - 219 (طلاق)