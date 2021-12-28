انخفاض مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية يضرب كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، يوم الثلاثاء، بأن مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية انخفض في كركوك، بعد انخفاض ضغط الغاز الايراني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محطات كركوك وملا عبدالله والگيارة والموصل القديمة خرجت عن الخدمة بسبب انخفاض ضغط الغاز القادم من ايران الى 8% وقطع الـ 100 ميكا واط كانت السليمانية تجهز بها كركوك ما ادى الى انخفاض كبير بالشبكة الوطنية لذا انخفض مستوى تجهيز كركوك الى ساعتين تجهيز وقطع 6 ساعات".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، كشف مصدر حكومي في ديالى، عن قلة التجهيز بالطاقة الكهربائية في المحافظة، مشيرا الى ان 659 ميغاوات ترفد ديالى بالتيار الكهربائي من الخطوط الإيرانية والمنظومة الوطنية، إلا أن معدل التجهيز لا يتجاوز 40% حاليا بسبب الأحمال العالية والاستهلاك المفرط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ديالى حاليا تتزود بـ 400 ميٌاواط من خطي ديالى – مرساد و خانقين – سربيل زهاب إلى جانب 350 ميكاواط من المنظومة الوطنية الا ان التجهيز لا يتجاوز 40% بسبب الاستهلاك المفرط وغياب الترشيد والاعطاب المستمرة في الوحدات الإدارية".

وأضاف، "لا وجود لأي مشاكل في عمل الخطوط الكهربائية والمنظومة إلا أن معدل الحاجة والاستهلاك تضاعف بشكل كبير خلال الموسم الشتوي"، داعيا إلى "ترشيد الاستهلاك لضمان انسيابية التيار الكهربائي بعدالة".

وعزت وزارة الكهرباء العراقية أسباب انخفاض تجهيز التيار الكهربائي في المحافظات الى نقص الغاز الإيراني وانخفاض امداداته من الجانب الإيراني وأن المفاوضات مستمرة لاعادة التجهيز الى المعدل اللازم والمبرم ضمن العقد بين الجانبين العراقي والإيراني.