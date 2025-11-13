انخفاض كبير في مناسيب "الزاب الصغير" بسبب تراجع الإطلاقات من سد دوكان

شفق نيوز- كركوك

شهد نهر الزاب الصغير في كركوك انخفاضاً كبيراً في منسوب مياهه، ما أثار مخاوف الفلاحين وسكان المناطق الواقعة على ضفتيه من تأثيرات سلبية محتملة على الزراعة ومشاريع مياه الشرب في أقضية المحافظة الجنوبية والغربية.

ويُعد نهر الزاب الصغير أحد أهم الروافد الرئيسة لنهر دجلة، ويتلقى موارده المائية من سد دوكان في محافظة السليمانية، إضافة إلى رافد آخر يتصل به شمال شرق كركوك، ما يجعله شرياناً مائياً حيوياً لمناطق الحويجة والدبس وأجزاء من أطراف المدينة.

وقال مدير الموارد المائية في كركوك، زكي كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "تدني مناسيب المياه في نهر الزاب الصغير ضمن قضاء الحويجة ناجم عن انخفاض مخزون المياه في سد دوكان، حيث انخفضت الإطلاقات المائية إلى ما بين 15% و20% فقط من معدلاتها المعتادة".

وأضاف أن "المياه الواردة حالياً تكفي بالكاد لسد حاجة المحافظة ضمن مشروع ري كركوك، إضافة إلى توفير المياه لمشروع ماء الحويجة الموحد"، مبيناً أن "الانخفاض الملحوظ في تدفق المياه يعود إلى قلة الموارد المائية وقلة الخزين في سد دوكان نتيجة قلة الأمطار وتأخر الموسم المطري حتى الآن".

وأشار كريم إلى أن مديرية الموارد المائية في كركوك تتابع الموقف المائي بشكل يومي بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، لضمان استمرار تزويد المشاريع الحيوية بالمياه، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الشرب والسقي الزراعي في المناطق الأكثر تضرراً.

من جانبه، أوضح خبير المياه، حازم عبد الله، لوكالة شفق نيوز، أن "الانخفاض الحالي في نهر الزاب هو جزء من أزمة مائية أوسع تشهدها البلاد منذ عدة سنوات، بسبب التغيرات المناخية وقلة تساقط الأمطار فضلاً عن محدودية الإطلاقات من السدود داخل العراق وخارجه".

وحذّر من أن استمرار انخفاض منسوب النهر "قد يؤدي إلى تملّح الأراضي الزراعية وتراجع إنتاج المحاصيل الصيفية"، داعياً الحكومة إلى "وضع خطة طوارئ عاجلة لإدارة المياه تشمل تنظيم الحصص المائية ومراقبة التجاوزات على الجداول والأنهر الفرعية".

ويُعد نهر الزاب الصغير من المصادر الأساسية لري آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية في كركوك، كما تعتمد عليه عشرات القرى في تلبية احتياجاتها اليومية من مياه الشرب والاستخدام المنزلي، ما يجعل أي تراجع في منسوبه مؤشراً مقلقاً لواقع المياه في المحافظة.

ويُعتبر سد دوكان من أقدم وأهم السدود في العراق، ويقع على نهر الزاب الصغير شمال غرب محافظة السليمانية. أُنشئ السد عام 1959 بطاقة تخزينية تبلغ نحو 6.8 مليارات متر مكعب من المياه، ويُستخدم لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية وتنظيم الفيضانات.

ويمتد تأثير السد إلى محافظات كركوك وأربيل والسليمانية، إذ يعتمد عليه الملايين في توفير المياه للمشاريع الزراعية ومصادر الشرب.

ويؤكد مختصون أن استمرار تراجع منسوب بحيرته يشكل إنذاراً مبكراً بتحديات مائية كبيرة في موسم الشتاء المقبل ما لم تتحسن معدلات التساقط المطري.