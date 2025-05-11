انخفاض "غير مسبوق" في نهر الزاب جنوب غربي كركوك

شفق نيوز/ كشف مصدر في دائرة الموارد المائية في كركوك، يوم الأحد، عن انخفاض كبير "وغير مسبوق" في مناسيب نهر الزاب، وذلك في عدد من قرى ناحية الزاب الواقعة جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الانخفاض شمل مناطق وقرى الحلوات، ورنجي، وشريعة، وشميط، والنميصة، والزرارية، مروراً بمركز الناحية التي تبعد نحو 85كم عن مدينة كركوك".

وأشار إلى أن هذا الانخفاض "يُعد الأول من نوعه منذ عشرات السنين، وقد ينعكس سلباً على الزراعة وتوفير المياه للسكان المحليين".

وأوضح المصدر أن "نهر الزاب ينبع من مرتفعات شمال غرب إيران قرب بحيرة أرومية، ويدخل الأراضي العراقية من جهة محافظة أربيل، ليمر بعدة مناطق قبل أن يصب في نهر دجلة جنوب الموصل".

وعزا السبب في انخفاض منسوب المياه إلى "الانخفاض الحاد في كميات المياه الواردة من المنبع، بالإضافة إلى قلة الأمطار خلال الموسم الحالي".

ويثير هذا التدهور البيئي مخاوف من تفاقم أزمة المياه في المنطقة، خاصة مع اعتماد عدد كبير من سكان القرى على النهر كمصدر رئيسي لمياهالشربوالري.