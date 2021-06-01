انخفاض عدد حوادث المرور بنسبة 24% في العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض عدد حوادث المرور خلال العام 2020 بنسبة (23.9%), بالمقارنة مع العام 2019.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان اليوم، ان التقرير الذي اصدره الجهاز المركزي للاحصاء، اظهر ان عام 2020، شهد تسجيل (8186)، حادثا مروريا، مسجلا بذلك انخفاضا عن عدد الحوادث التي شهدها عام 2019 ، والتي بلغت (10)الاف و(753) حادثا، الذي كان الاعلى خلال السنوات الخمس الماضية، لافتا الى ان الحوادث المرورية التي شهدها العام المنصرم، تسببت بوفاة (2152)، مواطنا عراقيا، كانت النسبة الاكثر منهم، من الذكور، الذين بلغ عددهم (1776)، مشكلين مانسبته (82.5%), مقابل وفاة (376)،من الاناث، يشكلن مانسبته (17.5%).

واضاف الهنداوي، ان (83%)من الحوادث، كانت بسبب السائقين, وهناك (6%) من الحوادث كانت بسبب السيارة، و(5%) بسبب المشاة، فيما كانت نسبة (6%) من الحوادث تعود لاسباب اخرى ترتبط بالطرق والركاب، مشيرا الى ان (52%) من الحوادث وقعت على الطرق الرئيسة، وكانت حوادث الاصطدام هي الاعلى بنسبة (55%)، فيما سجلت حوادث الدهس نسبة (34%).