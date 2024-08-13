انخفاض طفيف في معدل البطالة بين الشباب العراقي في 2023

شفق نيوز/ أظهرت إحصائية أجرتها شركة statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين بالعالم، ونشرتها مؤخراً، معدلات البطالة في العراق انخفضت بشكل طفيف بين فئة الشباب لسنة 2023.

وأظهر جدول للشركة في عام 2024، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن "معدل البطالة في العراق انخفض بين الشباب لسنة 2023 بمعدل 32.23% مقارنة بعام 2022 التي بلغت نسبة البطالة بين الشباب 32.26 % وهو الانخفاض الثاني على التوالي في معدل البطالة بين الشباب".

وأشارت الشركة، إلى أن "البطالة بين الشباب في العراق شهدت أكبر ارتفاع لها خلال عام 2021 حيث بلغت 35.62% فيما كان أكبر انخفاض له في عام 2004 حيث بلغ معدل 17.12%".

ويشير معدل البطالة بين الشباب في أي بلد او منطقة إلى حصة إجمالي القوى العاملة التي تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 عاما والذين هم حاليا بدون عمل ولكنهم يبحثون عن عمل بنشاط، ولا يشمل الأشخاص غير النشيطين اقتصاديا مثل الطلاب بدوام كامل او العاطلين عن العمل لفترة طويلة".