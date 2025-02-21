انخفاض أسعار الكمأ في الأنبار.. "المحرگ" الأكثر طلباً لسهولة تنظيفه (صور)

شفق نيوز/ شهدت أسواق الكمأ في محافظة الأنبار انخفاضاً ملحوظاً في أسعاره، حيث تراوحت بين 10 آلاف دينار للكيلوغرام للأصناف الأقل جودة، وصولاً إلى 40 ألف دينار للأصناف الممتازة، مما وفر فرصة مثالية لعشاق هذا الفطر الموسمي للاستمتاع به بأسعار مناسبة.

وقال بائع الكمأ، رياض محسن، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "هناك إقبالاً كبيراً على نوع الكمأ المعروف باسم (المحرگ)، نظراً لسهولة تنظيفه مقارنةً بالأنواع الأخرى، حيث يتطلب تنظيف الكمأ عادةً مجهوداً كبيراً بسبب التصاق التربة به، بينما يتميز (المحرگ)، بسطحه الأقل خشونة، مما يجعله خياراً عملياً لكثير من المشترين".

وأضاف محسن، أن "الكمأ يُعد جزءاً من التراث الغذائي في الأنبار، حيث يتهافت السكان المحليون على جمعه وبيعه خلال موسمه السنوي، مستفيدين من الأمطار التي تساعد في نموه في المناطق الصحراوية".

ويعد السوق الشعبي في الرمادي، بالإضافة إلى أسواق أقضية المحافظة الأخرى، مركزاً رئيسياً لتجارة الكمأ، حيث يتوافر بأنواعه المختلفة مثل "الزبيدي"، والخلاسي"، و"المحرگ"، وتزداد شعبيته بسبب قيمته الغذائية العالية واستخدامه في تحضير أطباق تقليدية شهية.

ورغم وفرة المحصول هذا الموسم، إلا أن أسواق الكمأ في الأنبار تواجه تحديات تتعلق بصعوبة التنقل بين مناطق جمعه النائية وظروف الطقس التي قد تؤثر على جودته، إلا أن الأسعار المنخفضة ساهمت في نشاط حركة البيع والشراء، مما عزز الإقبال على هذا الفطر النادر في الأسواق المحلية.