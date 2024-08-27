اعتبارا من الخميس .. انخفاض درجات الحرارة للأيام المقبلة بمناطق العراق كافة

شفق نيوز/ قالت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الثلاثاء، ان العراق يشهد انخفاض درجات الحرارة للأيام المقبلة لتشمل مناطق البلاد كافة.

وأوضح إعلام الهيئة اليوم، أنه من خلال تقريرها الصادر من قسم التنبؤ الجوي وبعد التحديث للخرائط الطقسية تشير توقعاتها الى انخفاض درجات الحرارة بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

وأضاف ان المنطقة الشمالية سوف تشهد انخفاضا قليلاً في درجات الحرارة، مبينا أن الانخفاض يبدأ من يوم الخميس المقبل حيث يستمر الى نهاية هذا الشهر ومن المتوقع ان تتراوح درجات الحرارة العظمي للمنطقة الشمالية من 35 الى 41 درجة .

ووفقا لإعلام الهيئة، فإن المنطقة الوسطى تتراوح مابين 40 الى 43 درجة مئوية أما المنطقة الجنوبية تتراوح ما بين 44 الى 46 درجة مئوية.