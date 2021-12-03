انخفاض درجات الحرارة في العراق.. وتحذير من "الانجماد"

شفق نيوز/ أفاد المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية يوم الجمعة بأن درجات الحرارة ستنخفض في البلاد لتقترب من الصفر، محذرا من الانجماد في المناطق الشمالية والصحراوية.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "هناك انخفاضا واضحا بدرجات الحرارة تسجله كافة مدن البلاد الليلة وصباح يوم السبت"،

وتوقع أن يستمر الانخفاض كذلك يوم الاحد، وتعود لترتفع نهار الاثنين، مضيفا أن "درجات الحرارة اقتربت مساء الجمعة من الصفر في مناطق من مدن شمال شرق البلاد".

وأضاف، "من المتوقع ان تسجل صفر او اقل بقليل فجر السبت"، محذرا من "الانجماد في المناطق المرتفعة شمالا وكذلك الصحراوية اقص غرب العراق".