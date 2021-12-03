سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض درجات الحرارة في العراق.. وتحذير من "الانجماد"

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-03T20:30:04+0000
انخفاض درجات الحرارة في العراق.. وتحذير من "الانجماد"

شفق نيوز/ أفاد المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية يوم الجمعة بأن درجات الحرارة ستنخفض في البلاد لتقترب من الصفر، محذرا من الانجماد في المناطق الشمالية والصحراوية.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "هناك انخفاضا واضحا بدرجات الحرارة تسجله كافة مدن البلاد الليلة وصباح يوم السبت"،

وتوقع أن يستمر الانخفاض كذلك يوم الاحد، وتعود لترتفع نهار الاثنين، مضيفا أن "درجات الحرارة اقتربت مساء الجمعة من الصفر في مناطق من مدن شمال شرق البلاد".

وأضاف، "من المتوقع ان تسجل صفر او اقل بقليل فجر السبت"، محذرا من "الانجماد في المناطق المرتفعة شمالا وكذلك الصحراوية اقص غرب العراق".

related

العراق .. الحرارة تقفز فوق 40 درجة مئوية الأسبوع المقبل

Date: 2021-04-14 05:01:04
العراق .. الحرارة تقفز فوق 40 درجة مئوية الأسبوع المقبل

ارتفاع تدريجي يطرأ على درجات الحرارة في العراق يعقبه انخفاض نهاية الأسبوع

Date: 2021-06-13 05:04:35
ارتفاع تدريجي يطرأ على درجات الحرارة في العراق يعقبه انخفاض نهاية الأسبوع

العراق خارج التصنيف العالمي للدول الأعلى بدرجات الحرارة خلال آخر 24 ساعة

Date: 2021-07-31 07:32:39
العراق خارج التصنيف العالمي للدول الأعلى بدرجات الحرارة خلال آخر 24 ساعة

تستمر لأيام .. موجة حارة و"مرهقة" تجتاح مناطق في العراق نهاية الأسبوع

Date: 2021-08-14 09:52:30
تستمر لأيام .. موجة حارة و"مرهقة" تجتاح مناطق في العراق نهاية الأسبوع

الحرارة تعاود الارتفاع في العراق أسبوعاً كاملاً

Date: 2020-08-28 15:59:22
الحرارة تعاود الارتفاع في العراق أسبوعاً كاملاً

العراق يترقب منخفضاً جوياً تنتهي معه درجات الحرارة اللاهبة

Date: 2021-08-29 11:45:39
العراق يترقب منخفضاً جوياً تنتهي معه درجات الحرارة اللاهبة

الشتاء يطرق أبواب العراقيين بأجواء "اوروبية"

Date: 2021-10-14 04:26:33
الشتاء يطرق أبواب العراقيين بأجواء "اوروبية"

مع انتهاء "رياح البوارح" .. العراق يستعد لدخول "جمرة القيظ"

Date: 2020-07-12 08:37:16
مع انتهاء "رياح البوارح" .. العراق يستعد لدخول "جمرة القيظ"