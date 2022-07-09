"انخفاض درجات الحرارة".. راصد جوي: غبار "متوسط الكثافة" يخيّم على بغداد ومدن أخرى

شفق نيوز/ توقع المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، تصاعد غبار متوسط الكثافة في بغداد وعدد من مناطق البلاد ليل الاحد وصباح الاثنين، وفيما أشار إلى انخفاض درجات الحرارة في الأيام الثلاثة المقبلة، وجه نصيحة بـ"عدم السفر براً" ليل الاحد، وصباح الاثنين بسبب ترسب الغبار.

وكتب الراصد الجوي صادق عطية على صفحته الشخصية في فيس بوك واطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "غباراً متوسط الكثافة يتصاعد بتأثير الرياح السطحية في أجواء العاصمة بغداد وصلاح الدين وما بين ذي قار والبصرة وواسط ومناطق من جنوب نينوى والفرات الأوسط".

وأضاف عطية أن "التوقعات المستقبلية تشير إلى انخفاض درجات الحرارة للأيام من الأحد، إلى الثلاثاء دون المعدل، بسبب تقدم كتلة هوائية معتدلة الحرارة، مبيناً أن "الانخفاض واضح في مدن وسط وغرب وشمال البلاد".

وتابع عطية أن "درجات الحرارة تعود للارتفاع من جديد اعتبارا من يوم الأربعاء، كما تظهر سحب متوسطة وعالية في أجواء مدن الجنوب يوم الاثنين".

وتوقع عطية "تصاعد غبار متوسط الكثافة الليلة جنوب نينوى، واسط، ميسان، غرب البصرة، غرب ذي قار، وأن يتجه الغبار صباح الأحد من جنوب نينوى نحو صلاح الدين ثم العاصمة بغداد ويكون متوسط الكثافة إلى كثيف".

ووفقا للمنبئ الجوي فإن "تواجد الغبار المتصاعد على فترات نهار الأحد سيستمر وربما تزداد كثافته ليل الاحد/ الاثنين وصباح الاثنين في مناطق نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى وواسط وبغداد ومدن الجنوب والفرات الأوسط".

ونصح المنبئ الجوي بـ"عدم السفر براً ليل الاحد، وصباح الاثنين لحين ترسب الغبار نهاراً"