انخفاض حاد في خزين سد الموصل وتحذيرات من أزمة مائية خطيرة

شفق نيوز- بغداد

حذر المتنبئ الجوي صادق العطية، يوم الجمعة، من انخفاض كبير في خزين سد الموصل نتيجة استمرار الجفاف وشح الواردات المائية، مشيراً إلى أن السد يمر حالياً بمرحلة "حرجة وغير مسبوقة".

وقال العطية، لوكالة شفق نيوز، إن "سد الموصل فقد أكثر من نصف مخزونه المائي خلال عام واحد فقط، إذ تراجع من 8 مليارات متر مكعب إلى نحو 3 مليارات، وهو تراجع يشير إلى خطورة الوضع الراهن".

وأضاف أن "الصورة المتحركة التي نشرتها مؤخراً توضح مقدار الفقد الحاصل في الخزان العلوي للسد بشكل بياني دقيق، وهذا يؤكد حجم التراجع الذي تعرض له السد خلال فترة قصيرة".

واعلنت وزارة الموارد المائية عن ارتفاع الإطلاقات المائية من تركيا إلى 130 متراً مكعباً في الثانية بعد أن كانت 60، إلا أن هذه الكميات لا تزال دون المستوى المطلوب لتأمين الحاجة الفعلية للأنهار العراقية.

وكان الخبير في استراتيجيات وسياسات الموارد المائية، رمضان حمزة، قد كشف في وقت سابق، عن عدم استفادة العراق من زيادة الإطلاقات المائية من قبل تركيا، فيما أشار إلى أن هذه المياه ستعمل على تحسين وضع نهر دجلة.

وقال حمزة، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق لن يتمكن من الاستفادة الفعلية من كميات المياه التي اطلقتها تركيا مؤخراً، كما أن قرار الحكومة العراقية بالغاء الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام قلل من فرص الاستفادة من هذه الإطلاقات المائية".

وأضاف أن "الآثار الإيجابية المتوقعة جراء هذه الزيادة ستقتصر في الغالب على تحسين نوعية المياه في المجرى العام لنهر دجلة بينما لن يكون لها تأثير ملموس على القطاع الزراعي نظراً لتوقفه باستثناء عدد قليل من الفلاحين الذين ما زالوا يعتمدون على الزراعة بشكل محدود في بعض المناطق".

هذا وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، يوم الثلاثاء الماضي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق على إطلاق 420 متراً مكعّباً في الثانية من المياه في اليوم للعراق.

كما أكد مصدر فني في سد الموصل لوكالة شفق نيوز، يوم الجمعة الماضي، أن الإطلاقات المائية من السد باتجاه نهر دجلة جرى رفعها إلى 350 متراً مكعباً في الثانية، فيما أشار إلى أن الواردات القادمة من تركيا شهدت زيادة طفيفة، لكنها ما تزال أقل من المعدلات التي نصّ عليها الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وتركيا.