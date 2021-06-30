انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة في العراق خلال الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية يوم الأربعاء أن تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي في مناطق ومدن العراق كافة اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري.

وعن طقس جنوبي العراق قال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الرياح تستمر ما بين ساكنة ، وجنوبية شرقية ورطبة ليلا يومي الأربعاء والخميس ، وتتحول صباح أو فجر الجمعة إلى الاتجاه الشمالي الغربي وتكون شديدة الحرارة وجافة ، وتنتهي معها موجة الرطوبة.

وأضاف أنه "اعتبارا من يوم الجمعة تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي في مدن البلاد كافة، وتعود لمعدلاتها خلال الأسبوع المقبل"، منوها إلى أن "الرياح تهب من الاتجاه الشمالي الغربي طوال الأسبوع".