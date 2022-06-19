سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض تجهيز الطاقة في ذي قار لربط خط جديد

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-19T08:44:22+0000
انخفاض تجهيز الطاقة في ذي قار لربط خط جديد

شفق نيوز/ أبلغت كهرباء ذي قار مواطني المحافظة انخفاض تجهيز الطاقة اعتبارا من اليوم الأحد.

وذكر بيان لفرع توزيع كهرباء ذي قار ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الشركة العامة لنقل الطاقة في المنطقة الجنوبية ستقوم واعتباراً من اليوم الأحد الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢ بأطفاء خط (رميلة - الناصرية الحرارية ٤٠٠ ك. ف) ولمدة يومين لغرض إكمال خط ( رميلة - ذي قار ٤٠٠ك.ف ) الجديد وهو من المشاريع المهمة الذي سيسهم في تحسين الفولتيات واستقرار التجهيز في المحافظة.

وأشار البيان؛ إلى أنه سينجم عن ذلك إنخفاض حصة المحافظة وسيكون جدول القطع المبرمج في معظم مناطق المحافظة (٢ × ٢) وفي بعض المناطق التي تعاني من الاختناق ( ٤ قطع مقابل ٢ تجهيز) ولحين إعادة الخط المذكور الى العمل من قبل ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة.

related

بعد انطفائها ليومين.. العشرات يقتحمون دائرة كهرباء شرقي ذي قار

Date: 2022-06-02 18:58:58
بعد انطفائها ليومين.. العشرات يقتحمون دائرة كهرباء شرقي ذي قار

ليلة عصيبة على عوائل ثلاث نساء عراقيات

Date: 2022-05-24 18:53:29
ليلة عصيبة على عوائل ثلاث نساء عراقيات

إنقاذ شخصين وانتشال جثة اثنين اخرين بحادث مروع جنوبي العراق

Date: 2021-06-04 05:18:16
إنقاذ شخصين وانتشال جثة اثنين اخرين بحادث مروع جنوبي العراق

نقابة المعلمين في ذي قار: الطلبة لجأوا إلينا بعد أن أغلقت التربية أبوابها ولم يقتحموا مقرنا

Date: 2021-03-17 11:22:02
نقابة المعلمين في ذي قار: الطلبة لجأوا إلينا بعد أن أغلقت التربية أبوابها ولم يقتحموا مقرنا

"الطحين والدراسات العليا" يحركان تظاهرتين جنوبي العراق.. صور

Date: 2021-11-14 09:59:03
"الطحين والدراسات العليا" يحركان تظاهرتين جنوبي العراق.. صور

لأسباب مجهولة.. انتحار فتاة عمرها 15 عاماً في ذي قار

Date: 2022-02-04 16:25:53
لأسباب مجهولة.. انتحار فتاة عمرها 15 عاماً في ذي قار

"تصعيد مفاجئ".. المفسوخة عقودهم يغلقون مقر هيئة الحشد في الناصرية

Date: 2021-05-30 11:14:14
"تصعيد مفاجئ".. المفسوخة عقودهم يغلقون مقر هيئة الحشد في الناصرية

وسط فاجعة الحريق.. ذي قار تسجل إصابات غير مسبوقة بكورونا

Date: 2021-07-14 10:06:31
وسط فاجعة الحريق.. ذي قار تسجل إصابات غير مسبوقة بكورونا