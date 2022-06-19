انخفاض تجهيز الطاقة في ذي قار لربط خط جديد

شفق نيوز/ أبلغت كهرباء ذي قار مواطني المحافظة انخفاض تجهيز الطاقة اعتبارا من اليوم الأحد.

وذكر بيان لفرع توزيع كهرباء ذي قار ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الشركة العامة لنقل الطاقة في المنطقة الجنوبية ستقوم واعتباراً من اليوم الأحد الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢ بأطفاء خط (رميلة - الناصرية الحرارية ٤٠٠ ك. ف) ولمدة يومين لغرض إكمال خط ( رميلة - ذي قار ٤٠٠ك.ف ) الجديد وهو من المشاريع المهمة الذي سيسهم في تحسين الفولتيات واستقرار التجهيز في المحافظة.

وأشار البيان؛ إلى أنه سينجم عن ذلك إنخفاض حصة المحافظة وسيكون جدول القطع المبرمج في معظم مناطق المحافظة (٢ × ٢) وفي بعض المناطق التي تعاني من الاختناق ( ٤ قطع مقابل ٢ تجهيز) ولحين إعادة الخط المذكور الى العمل من قبل ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة.