انخفاض تجهيز الطاقة الكهربائية لمحافظة ديالى بسبب إطفاء الخط الإيراني

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في ديالى، يوم الخميس، بانخفاض تجهيز المحافظة من الكهرباء بسبب إطفاء خطوط نقل الطاقة الإيرانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تجهيز الكهرباء في مناطق ديالى سيكون ساعة تشغيل واحدة مقابل ثلاث ساعات قطع، بسبب تقليل حصة المحافظة من المنظومة الوطنية إلى 550 ميغاواط، مع إطفاء الخطوط الإيرانية المغذية لمحافظة ديالى كافة".

وأشار إلى أن "المحافظة تحتاج إلى أكثر من 1000 ميغاواط لتأمين ساعتيّ تشغيل مقابل بساعتيّ إطفاء ولأكثر من 2000 ميغاواط لتشغيل 24 ساعة".