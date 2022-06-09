انخفاض بدرجات الحرارة جنوبي العراق

شفق نيوز/ توقع راصد جوي، اليوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة في جنوبي العراق يوم غد الجمعة.

وقال صادق عطيه، في منشور له على موقع التواصل فيسبوك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "درجـات الحرارة ستنخفض يوم غــــد الجمعة في مدن الجنوب بفارق ٣-٤ م° عن هذا اليوم، وذلك بعد انخفاضها في مدن وسط وغرب وشمال البلاد".

وأوضح أن "الرياح الشمالية الغربية ستستقر في اغلب المدن مثيرة للغبار الخفيف الى المتوسط خلال ساعات النهار في مدن الجنوب والفرات الاوسط"، لافتا الى ان "خارطة تطرف درجات الحرارة تظهر عند مستوئ ٨٥٠ مليبار ليوم الجمعة وهو اقل من المعدل".

وشهدت معظم مناطق البلاد خلال الاسبوع الماضي ارتفاعا بدرجات الحرارة تجاوز 46 درجة في بعضها.

واعلنت محافظة كربلاء تقليص ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من الشهر المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.