انخفاض السيول الايرانية المتدفقة نحو ديالى بنسبة 50%

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، انخفاض كميات السيول المتدفقة من ايران باتجاه الاراضي العراقية خلال الـ72 ساعة الماضية الى 50%، مؤكداً عدم وقوع اي اضرار او مشاكل.

وقال مدير ناحية قزانية شرقي ديالى، مازن اكرم الخزاعي، لوكالة شفق نيوز، إن السيول المتدفقة نحو ناحيتي مندلي وقزانية الحدوديتين مع ايران انخفضت الى النصف عن الموجات المتدفقة خلال الاشهر والسنوات الماضية وخلال مواسم الامطار، مرجحا قيام الجانب الايراني بتوجيه وتصريف السيول نحو اماكن اخرى.

وبين ان السيول الايرانية انحدرت في 7 وديان حدودية في قزانية ومندلي وبنسب متفاوتة لم تصل الى مستوى غمر او امتلاء الوديان بعكس السيول السابقة.

واشار الخزاعي الى ان موجات السيول متوسطة ولم تتسبب بأي حوادث او قطع طرق في اطراف قزانية، مبينا ان 90% من السيول المتدفقة تم تصريفها نحو الجداول الاروائية واسهمت في ارواء عشرات الالاف من الدوانم الزراعية وعالجت جانبا كبيرا من شح المياه الذي تعانيه الاراضي الزراعية في قزانية.

وتتعرض المناطق الحدودية في ديالى المحاذية لايران وخاصة ناحية قزانية، (110 شرق بعقوبة)، وناحية مندلي (90 كم شرق بعقوبة) سنويا وخلال موسم الشتاء والربيع الى موجات سيول قادمة من ايران.