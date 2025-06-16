انخفاض الحرارة في وسط وشمال العراق وعاصفة ترابية تغطي سماء كركوك

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، مساء اليوم الاثنين، عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في مناطق وسط وشمال البلاد، مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار الأجواء الصيفية وتحسن في الإحساس الحراري، فيما شهدت محافظة كركوك عاصفة ترابية مفاجئة مساء اليوم.

وقال قسم التنبؤ الجوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مدن الشمال والوسط شهدت اليوم تراجعاً طفيفاً في درجات الحرارة، مع استمرار الطقس الصيفي الاعتيادي، في حين استمرت درجات الحرارة في الجنوب على ارتفاعها، إلا أن التوقعات تشير إلى انخفاضها بعدة درجات يوم غد، لتلتحق تدريجياً بباقي مناطق البلاد".

وأكدت الهيئة أن "النماذج العددية تُشير إلى غياب موجات الحر الشديدة عن أجواء البلاد خلال الأيام العشرة المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل، وهو ما يبعث على الارتياح مع اقتراب فصل الصيف من ذروته".

وفي سياق متصل، قال مصدر في دائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة تعرضت مساء اليوم إلى عاصفة ترابية قادمة من المناطق الصحراوية الواقعة جنوب غرب المحافظة، وتحديداً من مناطق تمتد بين حدود محافظتي الأنبار وصلاح الدين، ما أدى إلى تدني مدى الرؤية وغطى سماء المدينة بطبقة كثيفة من الغبار".

وأشار المصدر إلى أن "الظروف الجوية في كركوك تأثرت بهذه العاصفة بشكل مفاجئ، دون تسجيل أضرار تُذكر حتى الآن، فيما دعت الجهات المعنية المواطنين إلى أخذ الحيطة، خاصة مرضى الجهاز التنفسي".