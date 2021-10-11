انخفاض اصابات كورونا دون الالف في العراق

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد مضي عدة أشهر لم تنخفض فيها إلى هذا الحد.

وبحسب الموقف الوبائي الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد سجلت مختبرات وزارة الصحة 944 إصابة و28 حالة وفاة، فيما تشفى من الفيروس 3205 حالات، وتلقى 5943 مواطناً اللقاح المضاد لكورونا.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء الكلي مليوناً و948 ألفاً و571 حالة، وعدد الإصابات الكلي مليونين و24 ألفاً و705 إصابة، والوفيات 22 ألفاً و591 حالة وفاة.

وتنشر وكالة شفق نيوز الموقف الوبائي والتلقيحي أدناه