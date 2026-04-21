انحسار تدريجي للأمطار اليوم.. وتوقعات بموجة جديدة تشمل أغلب مدن العراق السبت المقبل

شفق نيوز/ بغداد

أفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، ببداية انحسار الحالة الجوية التي تأثرت بها البلاد، متوقعة في الوقت ذاته تجدد فرص هطول الأمطار في رقعة جغرافية واسعة نهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل.

تطورات طقس الثلاثاء

وذكر تقرير قسم التنبؤ الجوي، أن الفعالية الجوية تستمر اليوم في أغلب مدن البلاد بهطولات مطرية متفاوتة الشدة، تترافق مع البرق والرعد، باستثناء المنطقة الغربية التي تشهد استقراراً وجفافاً نتيجة وقوعها تحت تأثير مرتفع جوي.

وأشار التقرير إلى تركز غزارة الأمطار في مدن الجنوب، مع فرص لتساقط "الحالوب" في مناطق محدودة، فيما تشمل الهطولات الغزيرة محافظة واسط وجنوب ديالى، ومناطق متفرقة من أربيل والسليمانية ودهوك.

موعد انحسار الموجة

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن يبدأ انحسار الحالة الجوية تدريجياً خلال ساعات ما بعد ظهر اليوم في مدن الوسط، ومنها العاصمة بغداد، لتتبعها مدن الشمال والجنوب خلال ساعات الليل، حيث تتحول الأجواء إلى الصحو تدريجياً.

الاستقرار المؤقت والموجة القادمة

ونوه التقرير إلى أن طقس يومي الأربعاء والخميس سيشهد استقراراً عاماً في مختلف مدن البلاد، مع سيطرة لرياح شمالية معتدلة تساهم في اعتدال درجات الحرارة نهاراً.

واختتمت الهيئة تقريرها بالإشارة إلى تجدد فرص الأمطار في مناطق شمال البلاد اعتباراً من الجمعة، على أن تتوسع الرقعة الجغرافية لتشمل أماكن متفرقة من مدن الوسط والجنوب خلال يومي السبت والأحد المقبلين.