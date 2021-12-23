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انحسار الامطار يعطل الخطة الشتوية في كرميان وديالى تطالب باطلاق شريان الحياة في بلدة زراعية

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-23T08:56:47+0000
انحسار الامطار يعطل الخطة الشتوية في كرميان وديالى تطالب باطلاق شريان الحياة في بلدة زراعية

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي في كرميان يوم الخميس، ان انحسار الأمطار وشح المياه تسبب بتعطيل إقرار الخطوة الشتوية في وحدة كرميان فيما طالبت محافظة ديالى بإطلاق مناسيب نهر العظيم بعد ارتفاع المخزون المائي في سد العظيم.

وقال مدير الموارد المائية في كرميان مؤيد احمد شمس الله لوكالة شفق نيوز؛ إن "تأخر وانحسار الأمطار ارجا إقرار الخطة الزراعية الشتوية على الرغم من منح موافقات الخطة بنسبة 40 -50% في مناطق كرميان".

وبين أن "كرميان لم امطار منتجة تنعش الجداول الاروائية المتهالكة بسبب الجفاف باستثناء كميات لا تتجاوز 45 م3".

وأشار شمس الله؛ الى ان "إقرار الخطة الشتوية بالكامل مرهون بالموقف المائي وحصاد الأمطار المتوقع سقوطها أوائل الشهر القادم بحسب التنبؤات الجوية"، لافتا إلى أن "موسم الزراعة الديمية انتهى بسبب تأخر الأمطار".

وتعاني وحدة كرميان من جفاف وشح كبير بالموارد المائية بسبب انعدام الامطار للموسم الماضي وقطع الروافد والجداول القادمة من الجانب الإيراني.

وفي ديالى طالب أهالي ناحية العظيم الموارد المائية باطلاق مناسيب نهر العظيم الشريان الحيوي الفاصل بين ديالى وصلاح الدين بعد ارتفاع المخزون المائي لسد العظيم المغذي للنهر.

واكد رئيس مجلس العظيم السابق محمد إبراهيم العبيدي لوكالة شفق نيوز؛ ان "الأمطار المتدفقة عبر نهر الزاب الأسفل أسهمت بزيادة المخزون المائي لسد العظيم بمقدار 100 مليون م3 ما يؤمن ماء الشرب وارواء الحيوانات وتأمين الاحتياجات الأساسية لناحية العظيم".

ودعا العبيدي الجهات المسؤولة الى اطلاق مناسيب نهر العظيم وإنقاذ عشرات القرى من الهلاك المعيشي بسبب شح المياه.

وحذرت ناحية العظيم في وقت سابق من كوارث معيشية وامنية بسبب انخفاض وتلاشي مناسيب نهر العظيم الفاصل بين ديالى وصلاح الدين.

ويعد نهر العظيم  واحداً من أهم روافد نهر دجلة  وينبع من محافظة السليمانية، ويقع مابين حوض تغذية الزاب الاسفل وسلسلة جبال حمرين  وله 4 روافد هي خاصة جاي وطاووق جاي وطوز جاي  وزغيتون جاي إضافة رافدان ثانويان.

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