انجلينا جولي ونادية مراد والسفير الفرنسي يزورون قرية "كوجو" في سنجار

شفق نيوز/ زارت الناشطة الايزيدية نادية مراد رفقة النجمة العالمية انجلينا جولي والسفير الفرنسي ايريك شوفالييه قرية كوجو في قضاء سنجار والتي تعرضت لإبادة جماعية على يد تنظيم داعش عام 2014.

وقال الناشط ماهر سنجار لوكالة شقق نيوز، إن "نادية مراد وانجلينا جولي زارتا اليوم قرية كوجو التقتا باهالي القرية ومن ثم تفقدتا مقبرة كوجو التي تضم رفات ايزيديين قتلوا على يد مسلحي تنظيم داعش عام 2014".

واضاف سنجار ان "السفير الفرنسي كان من ضمن الوفد الزائر".

واعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد الماضي (29 كانون الثاني 2023)، أن أعداد الإيزيديين الساكنين في مناطقهم تبلغ 550 ألف شخص فيما يبلغ عدد النازحين 360 ألف شخص.

واضافت ان "عدد الايزيديين العائدين الى سنجار يبلغ 150 ألف شخص بينما يبلغ عدد المغتربين العائشين في الخارج 100 ألف شخص".

وفي آب 2014 بدأ تنظيم داعش بحملة ضد الأقلية الإيزيدية بعد سيطرته على عدة من عراقية تضمنت الحملة تطهيرا عرقيا على شكل عمليات إعدام جماعية وإجبارا على تغيير الديانة وعنفا جنسيا واسع الانتشار، بالإضافة إلى ذبح الآلاف منهم.

وعمد داعش إلى استرقاق أكثر من 6،500 من النساء والأطفال وتسبب العنف بتشريد أكثر من 350،000 في مخيمات النزوح وفقاً لبيانات أممية.

وفي عام 2019، صوّت برلمان كوردستان على اعتبار ما تعرض له الإيزيديون إبادة جماعية، وقرر اعتبار الثالث من كل آب يوماً لإحياء الحدث المأساوي.

واختارت الأمم المتحدة مراد سفيرة للنوايا الحسنة عام 2016 بسبب دفاعها عن أبناء جلدتها، وبعد ذلك بعامين فقط حصلت على جائزة نوبل للسلام.