"انتهت موجات الحر".. متنبئ جوي يتوقع هطول زخات أمطار الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الجمعة، هطول زخات أمطار في مدن وسط وشمال وغرب العراق ابتداء من منتصف الأسبوع، معلنا انتهاء موجات الحر.

ورجح عطية في منشور على فيسبوك واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية في مدن الجنوب والفرات الاوسط يوم السبت مع فرص تصاعد الغبار ظهرا"، مضيفاً ان "التوقعات تشير لعودة تقلبات الرياح في كافة المدن اعتبارا من يوم الاثنين مع عودة الاجواء الرطبة في الجنوب تستمر لغاية صباح او ظهر يوم الجمعة المقبل".

وتوقع عطية "ارتفاعاً طفيفاً بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة"، مبينا انه "لاتوجد موجات حارة وانتهت تقريباً".

وأشار الى "ظهور سحب على ارتفاعات مختلفة في كافة المدن، وفرص لهطول زخات خفيفة من الامطار في مناطق متفرقة من مدن وسط وشمال وغرب البلاد ابتداء من منتصف الأسبوع حتى نهايته".