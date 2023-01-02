انتهت الحرب.. "الدب الثلجي" يغادر العراق وتحذير من فجر الأربعاء

شفق نيوز / أعلن المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الاثنين، انتهاء عاصفة "الدب" الثلجية في العراق، بدءاً من صباح الغد، فيما أشار إلى موجة أمطار غزيرة ومتوسطة يرافقها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بعدد من مناطق البلاد.

وقال العطية، في تدوينة له على "فيسبوك"، إن "ابتداءً من ساعات نهار يوم غد الثلاثاء، ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي صباحا، وتنتهي موجة البرودة السريعة التي أثرت خلال اليومين الماضيين خصوصا خلال الصباح".

وأضاف أن "تقلبات الرياح السطحية سيؤثر بحالة جوية وموجة من أمطار تشمل أغلب المدن العراقية، إذ سيبدأ هطول الأمطار من مناطق غرب وجنوب غرب البلاد مساء الثلاثاء، ثم تتقدم الأمطار ليلاً نحو مناطق البلاد لتشمل خلال نهار الأربعاء كافة المدن بشدة متفاوتة".

وأشار العطية، إلى أن "من المتوقع حدوث بؤر لغزارة الأمطار، على فترات تستوجب التحذير في مدن الفرات الأوسط والجنوب والوسط والغربية، وتنتهي فرص الأمطار خلال ساعات نهار يوم الخميس القادم، كما أن خلال يوم الأربعاء تتوقف الامطار في بادية الجنوب ثم الأنبار".

وحذر الخبير الجوري، من "أمطار غزيرة الثلاثاء ليلاً وفجر الأربعاء في الأنبار وبادية الجنوب، وفي نهار الأربعاء بعض الغزارة متوقعة في مدن الجنوب والانبار وبعض مناطق الفرات الاوسط وجنوب نينوى، ومن ثم بغداد وصلاح الدين ليل الأربعاء على الخميس، ثم أربيل وكركوك وديالى".

ونوه إلى "تشكل ضباب متوسط فجر يوم الثلاثاء، في مدن جنوب البلاد وغربها، ويكون كثيفا في مدن ميسان وواسط وبعض مناطق البصرة وشمال وغرب الأنبار".

وجدد العطية، تحذيره من "ساعات فجر الأربعاء، من تدني الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب الكثيف في مناطق عديدة من مدن وسط وجنوب وغرب البلاد، مرجحاً "تساقط الثلوج على مرتفعات السليمانية وأربيل، ليل الأربعاء والخميس".