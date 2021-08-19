انتهاء مراسم إحياء عاشوراء دون حوادث تذكر والحياة تعود لطبيعتها

شفق نيوز/ أعلنت قيادات العمليات العسكرية ودوائر الصحة في عدد من المحافظات العراقية، يوم الخميس، انتهاء مراسم زيارة عاشوراء دون تسجيل أية حوادث عرضية أو أمنية، فيما عادت الحياة إلى طبيعتها في تلك المدن.

ففي كربلاء التي شهدت اليوم الزخم الأكبر وكذلك خلال اليومين الماضيين، حيث مرقديّ الإمامين الحسين والعباس، حيث استقبلت المدينة مئات الآلاف من الزوار، لم يتم تسجيل أية خروق أمنية أو إصابات بشرية جراء التدافع أو الاكتظاظ البشري.

قيادة عمليات كربلاء، أكدت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان القوات الأمنية في المحافظة بمختلف بتشكيلاتها، نجحت بتأمين الزيارة والزوار وفرض الأمن، إلى جانب تذليل جميع العقبات التي تعترض الزائرين.

وبينت أنه تم إشراك ٨٠٠ ضابط ومنتسب، و٤٥ عجلة إطفاء، و١٠ عجلات حوضية، و٣ آليات إنقاذ، والعديد من العجلات العسكرية التابعة لوزارتيّ الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي لتأمين نقل الزائرين.

وأشارت إلى مشاركة مميزة للدوائر الصحية في المحافظة وعجلات الإسعاف وتوفير خمس مستشفيات متنقلة من قبل هيئة الحشد الشعبي لتقديم العناية والخدمة الصحية على مدار الأيام الماضية.

ولفتت قيادة العمليات إلى أنه في الجانب الخدمي تواجد حوالي ٤٧ ألفاً و٦٢٨ موظف وعامل خدمة في المحافظة على مدار الساعة، وتوفير ١٧١٠ آلية اختصاصية، هذا فضلا عن توفير وزارة النقل ٣٥٠ عجلة، و٧٥ وفرتها وزارة التجارة للمشاركة في نقل الزائرين.

كما أكدت قيادة شرطة كربلاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، نجاح خطة زيارة عاشوراء من خلال نصب 1600 كاميرا مراقبة وتقسيم المدينة لعدة اطواق.

بدورها أعلنت دائرة صحة كربلاء، في بيان ورد لشفق نيوز، ان المؤسسات الصحية استقبلت المراجعين بشكل طبيعي من دون تسجيل أي حوادث بين الزوار كالتدافع أو حالات الاختناق بسبب الزخم البشري.

وفي العاصمة بغداد، أعلن رئيس جهاز الامن الوطني، عبد الغني الاسدي، في بيان ورد لشفق نيوز، نجاح الخطة الأمنية في مدينة الكاظمية التي توافد عليها آلاف الزائرين لأداء مراسم زيارة عاشوراء، مؤكداً عدم تسجيل اي خرق أمني.

إلى ذلك أكدت قيادة عمليات البصرة، في بيان ورد لشفق نيوز، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بإحياء مراسيم العشرة الأولى من شهر محرم، بمشاركة جميع الوحدات والقطعات العاملة ضمن قاطع عمليات البصرة.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية ستنتقل إلى إكمال الصفحة الثانية من الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية لزيارة الأربعين.

مراسلو وكالة شفق نيوز في بغداد والمحافظات، أشاروا إلى أن الزوار عادوا إلى محافظاتهم من كربلاء، وأن كوادر البلديات باشرت برفع النفايات والتنظيف للطرق والمناطق التي يسلكها الزوار وكذلك حول المراقد الدينية التي يؤمها الزوار عادة في هذه المناسبة.

وبينوا أن القوات الأمنية باشرت بفتح الطرق التي تم إغلاقها في أوقات سابقة، كما أن الحياة عادت إلى طبيعتها في محافظاتهم.