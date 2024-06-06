انتهاء عمليات تفويج 39591 حاجا عراقيا إلى السعودية برا وجوا

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم الخميس، انتهاء الخطة الامنية الخاصة بعمليات تفويج 39591 حاجا عراقيا إلى الديار المقدسة في السعودية "برا وجوا".

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قطعاتنا الأمنية أكملت تطبيق الخطة الخاصة بتفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الديار المقدسة، مبينة أن القطعات انتشرت على طول الطرق والمناطق الصحراوية لمئات الكيلومترات منذ بدأت عملية التفويج البري في 18 أيار 2024.

وأكدت تأمين تفويج (20855) حاجاً عبر البر وانتهت عملية التفويج البري، يوم 2 حزيران الجاري، فيما انتهت عملية التفويج الجوي أمس الأربعاء 5 حزيران من خلال التنسيق المستمر مع إدارة المطارات وسلطة الطيران المدني.

وأوضحت أن عدد الحجاج المفوجين من خلال المطارات بلغ (18736) حاجاً ليبلغ عدد الحجاج جواً وبراً (39591)، واشارت إلى أن القوات الأمنية بذلت جهودا مضاعفة لتقديم التسهيلات والخدمات وتوفيرها بشكل غير مسبوق بالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة.

ولفت بيان العمليات المشتكرة إلى اعداد خطة متكاملة لتنفيذ المرحلة الثانية عند العودة وإكمال مناسك الحج.