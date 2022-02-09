انتهاء جولة ثالثة "للجنة التحقيقية المشتركة" باغتيال المهندس- سليماني

شفق نيوز/ أنهت اللجنة المشتركة، يوم الأربعاء، الجولة الثالثة للاجتماع المشترك للجنة المشتركة بين الجانب العراقي والجانب الإيراني للتحقيق في حادث اغتيال أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني.

وقال بيان مشترك إن "الاجتماع انتهى بالتأكيد فيه على ضرورة استمرار الاجتماعات المشتركة وتبادل الوثائق التي تفيد التحقيق بالقضية وصولا الى معرفة الجناة الحقيقيين".

وعقد الاجتماع الأول للجنة التحقيق العراقية -الإيرانية بحادثة اغتيال سليماني في نوفمبر/تشرين ثان الماضي ببغداد، فيما عقد الاجتماع الثاني للجنة في ديسمبر/كانون أول بطهران.‎

واغتيل سليماني وأبو مهدي المهندس مع 10 من مرافقيهم بغارة أمريكية قرب بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020.

وفي 7 يناير/كانون الثاني 2021، أصدرت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة اغتيال سليماني والمهندس والمرافقين لهما.

ومنذ حادثة مقتل سليماني، تتعرض المصالح الأمريكية في العراق خصوصا القواعد العسكرية إلى هجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة، حيث تتهم واشنطن فصائل مسلحة شيعية عراقية مقربة من إيران بالمسؤولية وراء تلك الهجمات.