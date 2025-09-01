انتهاء تقليص الدوام الرسمي في محافظتين بعد انحسار الحرارة

شفق نيوز - ذي قار/ ديالى

أنهى رئيس مجلس محافظة ذي قار، عزة عودة الناشي، يوم الأثنين، العمل بقرار تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة في الدوائر الحكومية داخل المحافظة، بعد انحسار موجة ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب تعميم رسمي صدر عنه، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فإن الدوام الرسمي سيعود إلى وضعه الطبيعي السابق اعتباراً من اليوم الاثنين، مؤكداً على جميع الدوائر الالتزام بالتوقيتات المحددة.

من جانبها، ذكرت الحكومة المحلية في ديالى، بحسب بيان مقتضب، ورد للوكالة، أنها قررت انهاء تقليص الدوام الرسمي في دوائر محافظة بعد انتهاء شهر آب.