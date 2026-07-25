"انتهاك لحق الملايين".. تحذير حقوقي من تداعيات انقطاع الكهرباء بمحاور زيارة الأربعين

شفق نيوز - بغداد

أعرب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، عن بالغ قلقه واستنكاره لاستمرار ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية في محافظات النجف وكربلاء وبابل، بالتزامن مع الذروة الخدمية لإحياء الزيارة الأربعينية وما يرافقها من تزايد غير مسبوق في الحاجة للكهرباء.

وأكد المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن ما تتعرض له هذه المحافظات من انقطاعات متكررة لا ينسجم مع حجم المناسبة ولا مع الواجب الدستوري للدولة في توفير الخدمات العامة، لافتاً إلى أن استمرار القطع المبرمج يفرض أعباءً كبيرة على أصحاب المواكب الحسينية ويعطل عمل منظومات التبريد وحفظ الأغذية ومضخات المياه والخدمات الطبية.

ورأى المركز أن إدارة ملف الكهرباء في هذه الفترة ينبغي أن تستند إلى اعتبارات المصلحة العامة، مشدداً على أن نجاح الزيارة المليونية لا يقاس بالإجراءات الأمنية فحسب، بل يرتبط كلياً بكفاءة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الطاقة.

وطالب المركز الحكومة الاتحادية ووزارة الكهرباء باتخاذ إجراءات عاجلة لاستثناء محافظات النجف وكربلاء وبابل من القطع المبرمج طوال مدة الزيارة، وتخصيص خط طوارئ استثنائي لضمان استقرار المنظومة في المحاور والطرق المؤدية إليها، فضلاً عن تعزيز تجهيز المواكب وإلزام دوائر الكهرباء بالاستجابة الفورية للأعطال وإعلان خططها بشفافية تحسباً لأي تقصير يمس سلامة الزائرين.