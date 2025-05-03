"انتهاكات صارخة".. حملة تشويه وتسقيط تستهدف صحفيي خانقين

شفق نيوز/ أعرب مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم السبت، عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرض له عدد من الصحفيين والإعلاميين في مدينة خانقين بمحافظة ديالى شرق العراق، من حملات تشويه وتسقيط ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي، تستهدف النيل من سمعتهم وتقويض دورهم في نقل الحقيقة والدفاع عن حرية الرأي والتعبير.

واعتبر المركز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه الحملات تمثل جزءاً من مساعٍ واضحة تهدف إلى إضعاف دور الصحافة المهنية والصوت الحر في المدينة، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى إعلام مسؤول يعكس تطلعات المجتمع ويعزز السلم المجتمعي.

وأشار البيان، إلى أن مركز "ميترو" رصد عدداً من الانتهاكات بحق الصحفيين في خانقين، تمثلت في منعهم من أداء واجبهم المهني، وحرمانهم من الوصول إلى مصادر المعلومات والبيانات الأساسية اللازمة لإعداد تقارير مهنية ومحايدة.

وعد المركز، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحق الحصول على المعلومات، وتهديداً مباشراً لحرية الصحافة التي تكفلها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما شدد المركز على أن هذه الانتهاكات تتعارض مع قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومبادئ اليونسكو الداعية إلى حماية الصحفيين، فضلاً عن مخالفتها للمادة 38 من الدستور العراقي التي تضمن حرية التعبير والصحافة والنشر.

وحذر مركز ميترو، من تزايد ظاهرة استغلال مهنة الصحافة لأغراض سياسية وتجارية من قبل بعض الأطراف، من خلال استخدام جيوش إلكترونية لتشويه صورة الإعلام المهني المستقل، مما يهدد الثقة العامة بالمؤسسات الصحفية ويقود إلى فوضى إعلامية.

ودعا المركز الجهات المعنية في خانقين إلى احترام حرية الصحافة، وتوفير بيئة آمنة وعادلة لعمل الصحفيين، بعيداً عن التهديد والترهيب والتمييز، معلناً في الوقت نفسه عن تضامنه الكامل مع الصحفيين المستهدفين، مطالباً بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة الجهات المتورطة في محاولات إسكات الصوت الحر في المدينة.