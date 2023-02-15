انتقد الإنشغال بملاحقة "الفاشنستات"..برلماني يُحشّد لاستيضاح مصير جاسم الاسدي

شفق نيوز / اعلن النائب المستقل سجاد سالم، اليوم الأربعاء، عن جمع تواقيع نيابية من أجل مناقشة اختطاف الناشط البيئي جاسم الاسدي، وفيما طالب باستضافة وزير الداخلية بشأن هذه القضية، انتقد انشغال الأجهزة بملاحقة "الفاشنستات"، و"عجزها" عن كشف مصير الاسدي.

وقال النائب سجاد سالم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بينما الأجهزة الأمنية مشغولة بملاحقة (الفاشنستات) ومحتوى التيكتوك والانستغرام تسجل فشلاً في مهامها الرئيسية والاساسية وعجزت بعد مرور اسبوعين بالكشف عن مصير الناشط البيئي المختطف جاسم الاسدي".

وأضاف، أن "الاختطاف والتغييب القسري جريمة كُبرى لا يمكن التهاون معها وتمثل اعتداءاً على حقوق الإنسان وإشاعة الرعب والذعر بين المهتمين بالشأن العام".

وتابع النائب ان "أغلب حالات الاختطاف التي تمت سابقاً بحق ناشطين ومحتجين ومثقفين اتبعت فيها الاجهزة الامنية ذات الاسلوب الذي يُتبع اليوم بطمأنة ذويهم ووعود لا تؤدي إلى شيء".

وبيّن النائب المستقل "شرعنا في طرح الموضوع لمناقشة عامة أمام مجلس النواب وبحضور الاجهزة الأمنية وجمعنا التواقيع اللازمة لتتحمل هذه الاجهزة مسؤوليتها أمام الجميع وبالذات وزير الداخلية وثم رؤساء جهاز الأمن الوطني واستخبارات الداخلية".

ودعا النائب سجاد سالم الجميع من نواب وناشطين وفعاليات مدنية واجتماعية واحتجاجية الى "مساندته وعدم الانشغال بقضايا جانبية بينما يُستهدف إنسان في حقٍ مقدس وهو حقه في الحياة".

وارفق النائب وثيقة موجهة الى رئاسة مجلس النواب لاستضافة وزير الداخلية بشأن اختطاف الناشط البيئي جاسم الاسدي مع تحديد سقف زمني لذلك.

وكان ناظم الاسدي شقيق الناشط البيئي المختطف، جاسم الاسدي كشف ، في 11 شباط الجاري ، عن تعهد رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني بإعادة شقيقه المختطف الى أُسرته، مبينا ان القوات الامنية لا زالت تحلل معلومات اختطافه وتحتاج بعض الوقت.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول اكد، في يوم 6 شباط الجاري، اختطاف الناشط البيئي والاهواري جاسم الاسدي على يد جماعة مسلحة على طريق بغداد - حلة.

وكانت أسرة الناشط البيئي المعروف في جنوبي العراق، جاسم الاسدي كشفت، يوم السبت 4 شباط الجاري، عن اختطافه من قبل قوة مسلحة "خارج إطار القانون".

وابلغ ناظم الاسدي شقيق الناشط المختطف جاسم الأسدي، وكالة شفق نيوز، ان "قوة مسلحة اعترضت طريق شقيقي عند حدود العاصمة بغداد، وقامت باختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة المصدر".

ونفى، أن "يكون الاختطاف متعلق بقضية الرقابة والإشراف على هور الدملج"، فيما " رفض توضيح ما إذا كان شقيقه تعرض لتهديدات بوقت سابق قبل اختطافه من عدمه.

والاسدي معروف في الأوساط الدولية المختصة بمجال البيئة الخاصة بالاهوار، كما انه يشغل رئاسة منظمة طبيعة الاهوار التي تعنى بنقل واقع الاهوار إلى المنظمات العالمية.