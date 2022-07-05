انتقدت "الألف درجة".. حكومة الانبار: عدم قدرة الدولة على استيعاب العاطلين "غير منطقي"

شفق نيوز/ اعتبر النائب الإداري لمحافظة الانبار، جاسم الحلبوسي، يوم الثلاثاء، أن عدم قدرة الدولة على استيعاب الخريجين العاطلين عن العمل "غير منطقي بتاتاً"، مشدداً على أن تسعى الحكومة الاتحادية بالتعاون مع الحكومات المحلية لإيجاد بدائل.

وقال الحلبوسي لوكالة شفق نيوز، إن "ملف موظفي العقود وتشغيل الخريجين كبير، وأفضل وسيلة بديلة عن الوظائف الحكومية هي تفعيل القطاع الخاص، حتى يستوعب العدد الكبير من الطاقات الشابّة والخريجين، بشكل يقضي على مشكلة البطالة".

وبين انه "لا يمكن التعاقد مع اي من الخريجين كون الامر مرهون بالموازنات العامة، وبما ان موازنة عام 2022 ما تزال معطلة بسبب عدم تشكيل الحكومة، فمن المحال توظيفهم".

وتابع الحلبوسي "أما بخصوص الألف درجة وظيفية لكل محافظة التي وردت في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فقد وردت تعليمات في وزارة المالية حول كيفية التعامل معها، وسوف يتم الإعلان عنها وفق الضوابط التي حددتها المالية، ووفق احتياجات الوحدات الإدارية وذلك بعد عطلة عيد الاضحى".

واشار إلى أن "عدد الوحدات الإدارية في الأنبار ٣٢ وحدة، ما بين قضاء وناحية، وكلها بحاجة إلى كوادر بمختلف المجالات، إلا أن الألف درجة قليلة جداً، لذا سوف تكون حصّة كل قضاء قليلة، لكننا سنتعامل معها بشكل إيجابي ووفق معايير وزارة المالية".

وحول الموظفين بصفة عقد في ديوان محافظة الانبار، وامكانية صرف رواتبهم المتوقفة منذ توظيفهم، اوضح الحلبوسي، إن " العقود السابقة الخاصة بسنة ٢٠٢١ ومن قبلهم فقد تم شمول الغالبية منهم ضمن قرار ٣١٥، ويتم شهرياً صرف رواتبهم، اما الباقين ننتظر التوجيهات ضمن قانون الموازنة حتى يتم تخصيص رواتب لهم".