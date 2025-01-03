انتقادات وشبهات فساد تطال "مجسم الخالدية" في الأنبار

شفق نيوز/ شهدت مدينة الخالدية في محافظة الأنبار، موجة انتقادات واسعة تجاه المجسم الجديد الذي أنجزته بلدية قضاء الحبانية، حيث عُد ضعيفا من ناحية التصميم الهندسي والجمالي، ووصفه البعض بأنه لا يعكس هوية المنطقة ولا يلبي المعايير الفنية المطلوبة، وسط حديث عن شبهات فساد بإنشائه. وتزايدت الشكاوى من قبل المواطنين، الذين طالبوا بالكشف عن تكلفة المشروع والجهات المسؤولة عن تصميمه وتنفيذه، ملمحين إلى أنه "قد يتضمن شبهة فساد أو إهدار للمال العام"، داعين الجهات الرقابية للتحقيق في ميزانيته. وانتقد المهندس المعماري عمر فهد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، هذا التصميم، قائلا إنه "المجسم الجديد يفتقر للتصميم الهندسي والجمال، كما يفتقر إلى الهوية الثقافية والمعايير التصميمية".وأكد أن "المجسم يعاني من عدة مشكلات عدة، أبرزها غياب الرؤية التصميمية الواضحة واستخدام مواد قد تكون منخفضة الجودة، بالإضافة إلى عدم ارتباطه بالتراث المحلي".وطالب المهندس الجهات المعنية بـ"فتح تحقيق شفاف حول تكلفة المشروع"، داعيا إلى "الكشف عن الوثائق المتعلقة به لضمان عدم وجود شبهة فساد أو إهدار للمال العام".وشدد فهد على "أهمية إشراك خبراء محليين في تصميم المشاريع المستقبلية، وإجراء مسابقات تصميمية لضمان جودة العمل، مع إشراك المجتمع المحلي في اختيار التصاميم التي تعكس هوية المنطقة".من جانبه، قال أحمد علي، أحد السكان المحليين، لوكالة شفق نيوز، إن "المجسم يبدو وكأنه صُمم دون دراسة كافية، ونحن بحاجة إلى مشاريع تمثل تراثنا وهويتنا بشكل أفضل".ولم تصدر بلدية الحبانية حتى الآن أي بيان رسمي لتوضيح تفاصيل المشروع أو الرد على الانتقادات الموجهة لها.وقد أشارت مصادر محلية، إلى أن "المشروع كان ضمن خطة البلدية لتحسين المظهر الحضري لمداخل المدن". وطالب العديد من الناشطين بضرورة اعتماد الشفافية في مثل هذه المشاريع من خلال نشر وثائق تكلفتها وعقود التنفيذ، مؤكدين أن التهاون في معالجة مثل هذه القضايا يساهم في ترسيخ الفساد وإهدار المال العام.