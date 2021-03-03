انتعاش متاجر "العطارة" في زمن كورونا.. صور

شفق نيوز/ شهدت أسواق العطارة حركة نشطة في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان منذ تفشي فيروس كورونا قبل نحو عام، إذ يؤمن الكثيرون بأن الدواء يكمن في الأعشاب.

وقال زانا العطار، وهو من أقدم العطارين في السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن عائلته تعمل في هذه المهنة منذ 70 عاما، فهو أكمل طريق والده المعروف في السوق حاجي طيب العطار.

وأضاف أن الطلب زاد على شراء الأعشاب عند تفشي فيروس كورونا، وهو أمر طبيعي في ظل عدم وجود دواء يعالج المرض.

وأشار زانا إلى أن "الناس يلجأون منذ القدم الى الاعشاب في علاج امراضهم، ويبتعدون عن الادوية الطبية التي تصنع بعضها من مواد كميائية تؤثر مستقبلا على جسم الانسان".

ورأى أن "الطب البديل أو التكميلي لم يعالج الوباء نهائيا، لكنه اعطى المناعة للجسم لدرء المرض".

ورغم زيادة الإقبال على شراء الأعشاب إلا أن الاوضاع الاقتصادية وافتتاح متاجر كثيرة لبيع الاعشاب والبهارات أثرت على عمل زانا، وفق ما يقول.

وزاد بالقول، "لكن نأمل أن تتغير الظروف فالحياة لا تتوقف وتستمر".

وبشأن لقاح كورونا، قال زانا العطار إنه "شيء جيد وأنصح الناس باخذ اللقاح ليحموا انفسهم من هذا المرض الخبيث".