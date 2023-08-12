انتشال 5 جثث نتيجة حادث اصطدام مروع أقصى جنوبي العراق.. صور

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني، بانتشال خمس جثث لأشخاص وإخماد حريق نشب بصهريج وشاحنتين نتيجة حادث اصطدام مروع وقع فجر اليوم السبت في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن فرقها أنقذت اثنين من السائقين ومساعديهما فيما انتشلت خمس جثث آخرين نتيجة اصطدام مروري بين صهريج محمل بالوقود مع شاحنتين تحملان كميات كبيرة من السماد الزراعي في قضاء الزبير بمحافظة البصرة.

ووفقا للبيان فإن، فرق الدفاع المدني تسارعت إلى إنقاذ المصابين ونقلهم إلى مستشفى "سفوان" بالتزامن مع عمليات الإخماد وتطويق النيران وأبعاد خطر الحريق عن حركة العجلات المارة على الطريق الدولي،

وعزت المديرية في بيانها، سبب وقوع الحادث إلى السرعة وقلة الانتباه من قبل السائقين.