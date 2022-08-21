انتشال 3 جثث من تحت ركام حادث انهيار قطارة الإمام علي بكربلاء

شفق نيوز/ افاد مصدر في الدفاع المدني يوم الأحد، بانتشال عدد من جثث الضحايا من تحت ركام انهيار قطارة الامام علي بمحافظة كربلاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان فرق الدفاع المدني انتشلت 3 جثث من تحت ركام حادث انهيار قطارة الإمام علي بكربلاء.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني في وقت سابق من يوم الأحد، بانتشال أول جثة من تحت ركام مزار ديني في كربلاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن فرق إنقاذ الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثة امرأة من تحت ركام حادث انهيار قطارة الإمام علي.

وقال مدير الدفاع المدني بكربلاء العميد طاهر الزبيدي، في وقت سابق من اليوم لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 6 مفقودين تحت الركام، وفرص الوصول إليهم أحياء تتضاءل مع مرور الوقت، لذلك هناك تكثيف في عمليات البحث بواسطة فريق دولي لمواجهة الطبيعة الصخرية والانهيارات المركبة، حيث بدأ الحادث بانهيار للتل أعقبه انهيار السقف، ما ساهم في زيادة صعوبة الأعمال الحفرية".